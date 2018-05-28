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此内容发布于2018年5月28日 下午7:05 最后更新 - 2018年5月28日 -19:05

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯监管机构今天指出，已要求苹果公司（Apple）协助封锁受欢迎的Telegram即时通讯应用程式，由于这项应用程式不让安全机构存取私人通讯，在俄国已遭禁止。

「俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构」（Roskomnadzor）表示，已要求苹果封锁对俄国Telegram用户的推播通知（push notifications），意味用户将无法接收新讯息警示因而不太能用，并让这项应用程式在俄国无法下载。

Roskomnadzor主管萨罗夫（Alexander Zharov）告诉国际传真社（Interfax），苹果有一个月时间回应，他拒绝预测若苹果不遵从，可能对这家美国公司采取什么手段。

俄国当局与Telegram经长期对抗后，莫斯科法院上个月禁止使用Telegram。莫斯科当局正对网际网路活动加强监视，这项应用程式因安全加密通讯广受欢迎。

Telegram由俄国特立独行的程式设计师度洛夫（Pavel Durov）所创，他向来表示，拒绝让俄国安全机构取得这项应用程式的后门存取权限。

这项免费的应用程式可让人数多达5000人的群组交换讯息、照片和影片等，在度洛夫和他兄弟尼柯莱（Nikolai Durov）于2013年推出后，已吸引了2亿多使用者。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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