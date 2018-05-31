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此内容发布于2018年5月31日 上午4:05 最后更新 - 2018年5月31日 -04:05

（法新社巴黎31日电） 反克里姆林宫记者巴钦科（Arkady Babchenko）死而复活让观察家目瞪口呆，一手主导「假谋杀」的乌克兰指控俄罗斯策画暗杀巴钦科，而这类诈死事件其实早有前例。

1982年时，共党控制的罗马尼亚秘密警察计画暗杀住在法国的异议作家塔纳斯（Virgil Tanase）。

塔纳斯在法国「时局杂志」（Actuel）撰文，严厉批评罗马尼亚独裁者希奥塞古（Nicolae Ceausescu）政权，引发罗马尼亚派出一名住在法国的特务干掉当时已是法国公民的塔纳斯。

但这名特务将罗马尼亚暗杀塔纳斯和塔纳斯同僚异议人士高马（Paul Goma）的计画告知法国当局。

法国当局因此决定策画绑架塔纳斯。

作家博尔吉特（Jacques-Marie Bourget）和史特法诺维奇（Yvan Stefanovitch）在一本关于这起案件的书中写道：「1982年5月20日，塔纳斯在巴黎住家外遭绑架。」

塔纳斯被带至不列塔尼（Brittany）一个安全处3个月，罗马尼亚秘密警察则被控杀害塔纳斯。

巴黎一家报纸知道事情的真相后，塔纳斯突然现身时局杂志，并召开记者会。

博尔吉特和史特法诺维奇写道：「在法国反情报机构眼中，这起事件是一大成功。」

塔纳斯如今已72岁，仍继续担任作家和编剧。（译者：蔡佳伶/核稿：陈政一）

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