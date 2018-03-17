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此内容发布于2018年3月17日 上午6:50 最后更新 - 2018年3月17日 -06:50

（法新社伦敦16日电） 俄罗斯原双面谍斯克里帕尔遭神经毒剂攻击后，英国政府矢言重启调查境内14起死亡案件，并定调俄国流亡人士葛鲁希科夫的死亡为谋杀案。

美国网路论坛媒体Buzzfeed对这14起死亡案件进行调查，包括一名俄罗斯政治人物、遭分尸的英国间谍及其他死因不明的俄国人。

BuzzFeed声称，美国情报部门怀疑，这14人是死于俄国政府或俄国黑帮之手。

英国内政大臣鲁德（Amber Rudd）13日表示，警方及对内安全机构军情五处（MI5）将协助调查这些据称可能与俄国有关的死亡案件。以下是警方现正调查的其中7案。

●葛鲁希科夫（Nikolai Glushkov）

俄罗斯流亡人士葛鲁希科夫12日傍晚被人发现陈尸伦敦住家。英国警方表示，验尸发现，葛鲁希科夫死于「颈部遭紧压」，他们已依谋杀案展开调查。

葛鲁希科夫因洗钱与诈欺在俄国坐牢5年后，获得英国政治庇护。

●比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）

比瑞索夫斯基趁1990年代俄国国有资产私有化时大捞一笔，旗下控有俄国主要电视频道及国家航空公司。

他最初与蒲亭（Vladimir Putin）关系密切，嗣后两人闹翻，比瑞索夫斯基出亡英国，2003年获得英国政治庇护。他2013年3月23日被人发现在上锁的浴室里，以围巾上吊自杀。

●伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）

43岁的俄国商人伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）2009年自莫斯科前往伦敦。他把详载俄国高层官员贪腐内幕的文件交给瑞士检察官。

他在2012年11月10日外出慢跑时，被人发现陈尸路旁。

●帕塔卡迪什维利（Badri Patarkatsishvili）

帕塔卡迪什维利是比瑞索夫斯基的友人，他不但同样与蒲亭发生冲突，也被控诈欺及贪污。

这位乔治亚大亨2008年2月12日与比瑞索夫斯基及葛鲁希科夫会面后，被发现陈尸伦敦郊区的寓所，享年52岁。当时他的死以心脏病发结案。

●威廉斯（Gareth Williams）

31岁的威廉斯（Gareth Williams）在英国政府通讯总部（GCHQ）工作，警方2010年8月发现他裸露的尸体被装入浴缸里的一只袋子。

●柯蒂斯（Stephen Curtis）

柯蒂斯曾任比瑞索夫斯基的律师，但在一起直升机坠入田间的事故中丧生。

●杨恩（Scot Young）

富有的英国房地产开发商杨恩据报因协助比瑞索夫斯基交易而激怒莫斯科当局，他2014年12月8日在伦敦中区马里波恩（Marylebone）1栋4楼公寓摔落，插死在栏杆钉状物上，验尸官认为证据不足以证明他是自杀。

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