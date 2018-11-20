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此内容发布于2018年11月20日 上午9:50 最后更新 - 2018年11月20日 -09:50

（法新社伦敦20日电） 英国首相梅伊所属保守党内支持脱欧的反对派国会议员今天表示，他们所以未能就梅伊与欧洲联盟达成的脱欧协议推翻她，要怪出现了「战术上的歧见」，但他们警告会再努力。

下议院支持脱欧的强硬派团体「欧洲研究小组」（ERG）成员上周曾警告，即将针对党魁梅伊发动不信任投票，但依规定必须有48位议员致函支持这么做才能成案，至今尚未能达到门槛付诸实现。

这个小组的主席芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，许多疑欧派议员都认为，应该等到国会下周就这项脱欧协议进行表决时再挑战梅伊的党魁地位。

他告诉记者：「许多人期待在表决时反对这项协议，他们认为届时才该发出信函，而不是现在。」

芮斯莫格15日宣布，他已经发出信函要求对梅伊进行不信任投票。在此之前几小时有两位内阁大臣因不满梅伊的脱欧协议请辞，令各界真的担心政府可能垮台。

欧洲研究小组发起人贝克（Steve Baker）今年稍早也因为不满梅伊的作风辞去脱欧事务副大臣职位，他说：「这项挑战是滚动不停的。」

他指出：「对于是要现在行动或是等到输掉（国会）这项重大表决之后，许多同僚间有些战术上的歧见。在首相输掉这项重大表决后，他们更可能击败她，因此有些同僚踌躇不前。」

贝克宣称，有超过70位保守党国会议员反对梅伊的脱欧协议，而在野的工党和苏格兰民族党（Scottish National Party）也誓言要封杀协议。

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