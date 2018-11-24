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此内容发布于2018年11月24日 下午10:50 最后更新 - 2018年11月24日 -22:50

（法新社印度布雷尔港24日电） 美国传教士周约翰独闯印度洋孤岛，遭乱箭射死，专家说，永远不会控告部落人谋杀，而遗体也须隐藏在这遗世独立的岛上，以保护这个可能是全世界最后的石器时代部落。

专家认为，周约翰（John Allen Chau）独闯孤岛，对森蒂纳尔人造成威胁，对部落来说，他们有权这么做，不会被控谋杀。

印度当局从不敢在北森蒂纳尔岛（North Sentinel Island）执法，也不会派警察上岸去讯问这个部落所做所为，甚至试也不会试。这个部落在数个世纪以来，都是敌意对待外面世界的人。

周约翰遇害后，警方已二度派船只接近北森蒂纳尔岛。

警方声明表示，小组采取了适当的预防措施，以确保在执行任务期间，这个特别脆弱的部落族群不被打扰并免于灾难。

21世纪疾病，即使温和如一般的感冒，都可能导致灭村，而文明世界的电力设施或网路，都会造成他们生活形态的大灾难，他们有如封闭在一个泡泡世界里，周约翰想传布「耶稣爱你」，无异试图戳破这个泡沫。

周约翰几度试着向森蒂纳尔人传教后，在上周丧命，他知道进入这个岛周遭5公里以内是违法的。

对森蒂纳尔人所知有限是主要的难题，一般相信他们是首批抵达亚洲人种的最后幸存后代，13世纪的冒险家马可波罗（Marco Polo）说他们「野蛮且残暴」。

德里大学人类学教授卡普（Anup Kapoor）则说，任何人有意与森蒂纳尔人开启对话，必须展现他们「在同一水平」。

卡普表示：「我们所知的是，他们曾被英国人和日本人杀害及迫害，他们讨厌任何穿制服的人，如果他们看到身穿制服的人，一律当场杀死。」（译者：纪锦玲/核稿：郑诗韵）

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