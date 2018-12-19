保护记者委员会：新闻人员遭锁定谋杀案例日增

（法新社华盛顿19日电） 保护记者委员会今天指出，尽管战争与冲突风险有下降情况，但新闻人员在2018 年依然因工作而成为被锁定杀害的目标，面对的威胁越来越大。

保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）指出，今年因公殉职的53名新闻人员中，就有34人是「被选定谋杀」。

这个总部设在纽约的监督组织在报告中表示：「相较上一年，因报导遭报复而被锁定谋杀的新闻人员人数几乎倍增，推升了因工作而被杀害的新闻人员总数。」

这份报告也指出，因公殉职的新闻人员人数达到3年来的最高点，而在冲突中遇害死亡的人数则降至2011 年以来最低点。

保护记者委员会表示，相较之下，2017有47人遇害，其中18人是 「被锁定谋杀」。

保护记者委员会也说，仍在调查2018年另外23名新闻人员的死因，不过目前仍未确认他们的死亡与工作有关。

这个捍卫记者权利的组织也对于「欠缺国际领导捍卫记者权利和安全」表示遗憾，因为这或将增加新闻从业员的危险性，沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害事件就是一例。

保护记者委员会报告的作者贝瑟（Elana Beiser）表示：「在哈绍吉事件中发声最多的是土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），但他的政府强力关闭独立媒体，而且连续第3年比世界任何其他国家监禁更多新闻人员。」

哈绍吉10月2日在沙乌地驻伊斯坦堡领事馆内遭到杀害。

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