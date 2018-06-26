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此内容发布于2018年6月27日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月27日 -01:35

（法新渥太华26日电） 加拿大「渥太华蓝调音乐节」再两星期即将登场，预料将涌入30万名乐迷，不料日前搭建舞台时，却因一只保育类鸟类在预定场地筑巢而中断作业，音乐节差一点得延期。

渥太华蓝调音乐节（Ottawa Bluesfest）从7月5日举行到15日，今年主打星包括摇滚歌手贝克（Beck）、布莱恩亚当斯（Bryan Adams）、乐团「幽浮一族」（Foo Fighters）及创作歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）等人，入场券自2月便开卖。

但一只保育性鸟类双领（左行右鸟）却在主舞台预定架设区内筑巢，并下了4颗蛋。由于这种体型微小、棕白相间鸟类数量自1970年代以来减少一半，加拿大特别颁布法令保护它们的鸟巢。

这代表音乐会准备程序被迫中断。

今天上午，鸟巢所在位置四周拉起黄色警戒线，国家首都委员会（National Capital Commission）还派遣两名保全人员24小时看守。

音乐节执行长摩纳翰（Mark Monahan）昨天告诉记者：「这是我们遇过最大挑战性之一，但我们相信一定能度过难关。」

他当时说，如果情况未能尽快解决，音乐节可能面临「一些延误，接着永无止境地拖延下去」。主办单位说，这场音乐节能为当地带来超过3000万美元的经济效益。

所幸加拿大环境部长发言人塞里奥尔特（Caroline Theriault）告诉法新社，政府今天下午颁布特许令，「允许将鸟巢移往附近适宜的栖息地」。

她并表示：「搬移作业能使鸟巢保持完整，让鸟蛋在自然环境中孵化。如果鸟巢被遗弃，蛋会被送往兽医复健机构，提供最高的存活可能性。」（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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