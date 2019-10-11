此内容发布于2019年10月12日 上午1:35

（法新社印度马马拉普拉姆11日电） 中印两大国摩擦不断。在双方早先因克什米尔问题言辞交锋横，印度今晚表示，总理莫迪与中国领导人习近平在非正式峰会上承诺要合作对抗激进主义。

中印两国元首这次在滨海城市马马拉普拉姆（Mahabalipuram）会面，是为修复双边关系。印度今年8 月将查摩与克什米尔省（Jammu and Kashmir）一分为二，让北京宣称拥有部分主权的拉达克（Ladakh）地区成为印度的行政区域，因而激怒中国。

同时，印度也不满中国在外交上支持巴基斯坦。巴基斯坦控制以穆斯林为主的克什米尔大部分地区。

部分北京大型基础建设计画「一带一路」就计划在克什米尔的巴基斯坦控制区展开，习近平与莫迪会面的2天前，在北京接见巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）。在习近平说支持巴基斯坦的「合法权利」后，印度外交部以「印度内政不容他国置喙」予以驳斥。

印度新闻信托社（Press Trust of India）引述印度外长顾凯杰（Vijay Gokhale）指出，在今晚2个半小时「开放及热诚」的晚宴对话后，中印两国领导人表示，彼此有共同的挑战。

顾凯杰说：「两位领导人表示彼此均为大国，激进化是双方都关切的问题，双方将共同努力，让激进化及恐怖主义不影响中印两国多元文化、多元种族及多元宗教的社会。」

「印度快报」（Indian Express）稍早援引不具名消息人士指出，莫迪会向中国领导人解释「印度决定在克什米尔作为的背后原因」，印度方面德里认为北京破坏不触及彼此国内「敏感关注议题」的共识，称印度就对香港长达数月的反送中示威沉默以对。

伦敦国王学院（King's College）国际关系教授潘特（Harsh Pant）表示，中国支持巴基斯坦「让印度很不是滋味」。

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