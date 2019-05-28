此内容发布于2019年5月28日 下午10:20

（法新社旧金山28日电） 脸书和推特今天表示，关闭来自伊朗的社群媒体活动帐号，因其试图假冒记者、政界人士等来左右公众舆论。一家网安公司报告指出，假帐号目的在于推动伊朗政治利益。

脸书（Facebook）网路安全政策负责人葛莱彻（Nathaniel Gleicher）表示，经调查网安公司火眼（FireEye）提供的线索后，已删除主要线上社群网路的51个帐号、36个粉专和7个社团，以及Instagram另外3个帐号。

推特（Twitter）告诉法新社，本月初移除2800个来自伊朗的假帐号，但对于火眼公司今天公布的发现全然不知情。

总部位于加州的火眼指出，以英语为主的社群媒体假帐号设立背后目的，显然是为了促进伊朗政治利益。

火眼在部落格发文表示：「除假借美国人士名义，拥护激进与保守政治立场外，有些帐号还假装是2018年角逐众议院席位的共和党人等众多美方人士。」

根据火眼，虚构帐号还成功渗透美国和以色列媒体机构，让他们刊登新闻；游说记者报导特定议题；甚至假扮成记者与英国和美国知名人士进行与政治议题相关的访问。

葛莱彻说：「这些躲在背后的有心人士误导人们他们的真实身分及目的。他们在其他网路平台和网站都有类似动作。」

依据脸书说法，这些诈骗行为据信发生在欧美，利用假帐户经营专页或社团，并冒充是中东的合法新闻机构。

葛莱彻说：「这些活动幕后主使者也声称他们是记者或其他人士，企图联系决策者、记者、学术人士、伊朗异议分子与其他公众人物。」

他们使用英文或阿拉伯文在脸书发文。讨论议题包含公众人物、美国分离主义运动、伊斯兰教、沙乌地阿拉伯在中东的影响，以及英美政治。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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