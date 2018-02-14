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此内容发布于2018年2月14日 上午8:35 最后更新 - 2018年2月14日 -08:35

（法新社南韩平昌14日综合外电报导）山寨版金正恩今天再度乱入平昌冬奥，在南北韩冰球联队比赛时，当着北韩美女啦啦队的面热舞，接着遭疑似北韩人士扑倒，而后被警方押走。

法新社报导，南北韩女子冰球联队迎战日本时，赛场内竟出现一名假金正恩。他戴着粗框眼镜、一身黑衣，向北韩知名「正妹大军」啦啦队挥手，引发部分人士不满。

许多啦啦队员紧张娇笑，并挥手回礼，但伪金正恩接着即兴跳起了舞，场面顿时乱成一团。

不出几秒，他就在众目睽睽之下，被3名据信为北韩方面的魁梧保全扑倒在地，接着遭警方押进体育场内一个房间。

艺名为Howard X的金正恩装扮艺人向法新社表示：「我走过啦啦队员身边，并挥了挥手，但接着3个没穿制服的大汉凭空出现，抓住我的手。我怀疑他们是北韩人。」

「我对他们挥统一旗时，他们变得超生气，还开始踢我小腿。」

假金正恩与北韩保全对吼一阵后指出，他不能仅仅因为长得像北韩领导人，就被逮捕。

他抗议说：「如果你们不喜欢我的脸，也不能怎样，我生来就长这样。」

尽管如此，平昌冬奥的保全人员仍不太高兴，他而后就被警方带离。

山寨版金正恩说：「他们没有逮捕我，我只是被拘留。」

「我没犯任何法。他们花了点时间才找来翻译人员，但他们说，这是为我的人身安全着想，因为（场馆内）有些保守人士不高兴看到我出现。」（译者：陈乃瑜/核稿：张佑之）

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