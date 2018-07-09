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此内容发布于2018年7月10日 上午1:35 最后更新 - 2018年7月10日 -01:35

（法新社华盛顿9日电） 安全研究人员发现，供用户记录健身数据的芬兰手机应用程式Polar，竟泄露69国军事及情报人员的敏感个资后，Polar已暂停定位追踪功能。

数月前，另一个运动应用程式Strava才被踢爆外泄美国及各地盟军的潜在敏感资讯。

荷兰安全研究人员昨天表示，他们可以找到约6000 人的个资，包括数十国的军事人员、美国联邦调查局（FBI）及国家安全局（NSA）职员。

这起事件凸显具定位功能的健身应用程式存在潜在安全风险，例如个资遭间谍利用。

安全研究员波斯特玛（Foeke Postma）与荷兰媒体De Correspondent联手调查这起事件，他昨天在部落格写道：「只需稍稍点击几下，就可以得知存放核武的空军基地，一位高阶军官上午在院区慢跑。」

「我们可以透过Polar掌握驻扎阿富汗的西方军事人员，然后在社群媒体上交叉比对姓名及头像，便可确认一名士兵或军官的身份。」

研究人员说，这项调查发现军人、潜艇人员、驻伊拉克首都巴格达绿区的美方人员及克里米亚的俄罗斯军人等详细个资，包括他们的住家地址。

Polar发布声明表示，已暂停这款App的共享资讯功能，并强调任何公开的资讯，都是用户选择启动位置追踪功能所致。

De Correspondent报导，约仅2%的Polar用户选择分享个资。

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