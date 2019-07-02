此内容发布于2019年7月2日 上午7:35

（法新社伦敦1日电） 一名疑似偷渡客男子昨天从肯亚航空（Kenya Airways）一架班机坠下，摔落伦敦西南区克利普罕一处民宅花园，当时一名男子正在做日光浴，被从天而降的偷渡客尸体吓得魂飞魄散。

伦敦警方认为摔落克利普罕（Clapham）民宅花园的男子是躲在这架飞往希斯罗机场（Heathrow Airport）班机的起落架舱内。

当地一位居民告诉英国联合社（Press Association, PA），那天下午他听到一声「巨响」，之后上楼望向窗外。

英国联合社引述这位不愿具名的居民表示：「起初我以为是一名流浪汉睡在花园里。他衣着完整，但我仔细一看，花园墙上到处都是血。」

「他的头部状况不大好。我随即意识到他是摔下来的。所以我到外面去看，邻居也过来，非常震惊。他正在做日光浴，而尸体就落在距他一公尺之处。」

英国「太阳报」（The Sun）今天刊登的照片显示，花园以石板铺成的地面被撞凹下陷。

这位居民说：「这具尸体之所以完好无缺的原因之一，是他的身躯已变成了冰块。」

警方昨天表示，当这架班机降落希斯罗机场时，在起落架舱发现一只袋子、水及一些食物。

英国官员正在查明这名男子身分。

偷渡客躲在飞机起落架舱内缺乏氧气，且需忍受飞行高度的刺骨低温，因此许多人并未存活。

飞航专家罗森施因（Alastair Rosenschein）告诉英国广播公司电台（BBC Radio）：「发生这种问题的原因是全球各地许多机场缺乏安检，移民抽签也是原因之一。」

「这些人据信主要是非法移民，躲进飞机起落架舱试图进入这个国家。」（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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