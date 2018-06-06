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此内容发布于2018年6月6日 下午11:05 最后更新 - 2018年6月6日 -23:05

（法新社日内瓦6日电） 国际移民组织表示，一艘据信载满衣索比亚移民的船只，今天在叶门外海翻覆，造成46人溺毙，16人失踪。

这艘载有至少100名移民的偷渡船，昨天从索马利亚的波沙索港（Bossaso）出发后，连夜驶往叶门。

船只于清晨5时（台北时间上午10时）左右驶近目的地，却因不敌亚丁湾的大浪而翻覆。

国际移民组织（IOM）于声明中表示：「IOM工作人员通报，有46名移民溺毙，包括37名男性及9名女性，还有16人失踪，推测已经死亡。」

IOM说，船上的移民据信是衣索比亚人。

「幸存者说，偷渡船上并无救生衣，当近岸的大浪袭来时，乘客开始惊慌失措。船只最后不抵大浪翻沉，他们也一头栽入恶海，许多人都淹死了。」

这批移民企图横渡非洲之角（Horn of Africa ），到叶门及波斯湾地区寻找就业机会。

国际移民组织营运与紧急事务主管阿布迪克（Mohammed Abdiker）表示，每个月有超过7000名移民踏上这条危险的旅程，他们的命运被人蛇集团掌控，不但面临可怖处境，还受到恶劣对待。

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