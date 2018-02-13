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此内容发布于2018年2月13日 上午10:20 最后更新 - 2018年2月13日 -10:20

（法新社维也纳13日电） 奥地利林兹市当局今天表示，奥地利画家克林姆（Gustav Klimt）一幅从美术馆藏消失的画作已经找到，因为偷画的秘书最近过世，使得画作得以依她生前指示重见天日。

这幅画标题是「两个后倾的形体」（Zwei Liegende/Two Reclining Figures）。克林姆的继承人收藏家叶格（Olga Jaeger）1951年将这幅画和另外3幅画作长期借给林兹市（Linz）的一座美术馆，这些画作是克林姆和同为维也纳现代主义先锋画家席勒（Egon Schiele）的作品。

当叶格的后代2006年向美术馆要求取回这批画，却发现画已遗失，她的后代控告林兹市。经过长期诉讼，他们获判赔偿821万欧元（约新台币2亿9000万元）。

如今这幅克林姆的画作却被找到。林兹市当局表示，一名女秘书将这幅画拿走，多年来将它藏在橱柜中，但她曾留下指示，要求在她过世后将画作归还市府。

这幅画将连同另外数十幅画作，在下个月开始于奥地利举办的克林姆和席勒逝世百周年纪念画展中展出，直到5月分。之后若叶格的后代放弃这幅画作的赔偿金，这幅画就会归还到他们手中。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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