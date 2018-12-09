儿童滑手机过度 研究指大脑纹路似有变化

此内容发布于2018年12月9日 下午8:35

（法新社华盛顿10日电） 据美国仍在进行的大型研究初步数据，调查人员发现，重度用智慧型产品和玩电子游戏的儿童，脑部出现「不同纹路」。

美国国家卫生研究院（NIH）斥资3亿美元研究的第一波资料显示，每天用这类电子产品超过7小时的9至10岁儿童，大脑皮层有过早变薄的迹象。大脑皮层是大脑最外面的皮质，负责处理感官资讯。

在美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」（60 Minutes）访谈中，执行这项研究的NIH医师陶林（Gaya Dowling）解释初步发现说：「我们不知道这是否跟萤幕时间（screen time）有关，也不确定这是否是件坏事。」

CBS播出的研究报告也显示，每天盯萤幕超过两小时的孩子，语言和推理考试表现较差。

NIH的研究扫描了4500名儿童的大脑，最终目的是找出萤幕时间是否具成瘾性，但研究人员需要数年时间才能了解长期后果。

美国小儿科学会（AAP）最新版萤幕时间指引主笔克里斯塔基斯（Dimitri Christakis）告诉「60分钟」：「在许多方面，像我这样的调查员担心的是，我们有点像在对下一代儿童进行一种非人为且无对照组的实验。」

研究初步资料将于明年初开始公布。

美国小儿科学会目前建议家长，「除了视讯聊天，避免让不满18至24个月大的孩童使用电子媒体」。

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