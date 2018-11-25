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此内容发布于2018年11月26日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月26日 -00:20

（法新社日内瓦25日电） 瑞士选民今天赞成立法让保险公司在监视可疑福利诈骗案方面享有广泛空间，尽管此举引发各界对隐私权的关切。

根据市场研究公司GFS Bern和瑞士广播电视台（RTS）公布的临时结果，这项提案在公投中获得通过，但赋予瑞士法官在国际法院至高无上地位和让牛羊自然长角而不为它们除角两项提案则选民否决。

在这个富裕的阿尔卑斯山国家，保险公司长期监视疑似提供假资料的顾客，但在欧洲人权法院（European Court of Human Rights）2016年做出裁决后停止这类举措。

然而，瑞士政府坚称，为遏止诈领保险和为所有人压低成本，这类监控有其必要。欧洲法院驳回瑞士政府的主张后，伯恩当局更新立法，以恢复保险业者监视的权利。

反对修法者随后展开动员，取得推动公投所需的支持门槛。不过估计有64.7%选民最终选择支持政府。

中间偏右政党「基督教民主党」（Christian Democratic Party）成员罗迪（Benjamin Roduit）告诉瑞士广播电视台：「瑞士希望展现社会安全网的重要性，但（要让它运作）我们必须负起全责。」

批评者主张，这项举措是在保险业者游说的压力下匆忙拟定而成，并未明确禁止严重、不合理地侵犯隐私。

法律分析家提到，这项法律未禁止保险业者或他们雇用的私家侦探录制或拍摄监视对象在私人阳台或花园的画面，只要这些地方能从公共场合看见。

业者监视也不需获得法律批准，但需有接获不实陈述的「具体迹象」。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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