（法新社印度斯利那加11日电） 印度所辖克什米尔地区首府斯利那加警戒森严的政府大楼外，每天都有民众大排长龙，盼能透过公家单位的2支手机，打上一通2分钟的电话，获得与外界联系的宝贵机会。

斯利那加（Srinagar）的大批民众为了联络在印度其他地区的家人及海外亲戚，通通聚集到政府大楼排队等候，盼能使用副专员办公室内仅有的两支可以连接外线的手机。

自从印度政府无视国内反对声音，在8月5日废除克什米尔特殊独立地位后，入驻的军队切断所有克什米尔对外联系管道，斯利那加和克什米尔山谷的居民已长达一周无法使用电话和网路。

在印度派出的辅助军队紧盯之下，民众在电话中的谈话内容受到严密管控，内心的郁闷经常随着沮丧之情爆发出来。

一名56岁的妇人走了好几英里的路程，沿路却遭到数十个检查哨拦阻。她因盼望能够和在国外求学的孩子通上电话，便与办公至外的维安部队起了争执。

这位沮丧的妇人告诉法新社记者：「他们因为没有女警来搜我身，就阻挡我进去（排队）。」

8月3日，印度总理莫迪政府宣称收到查摩与克什米尔省有「大规模恐怖攻击的情报」，增派数万名安全部队人员进驻，封锁整个查摩与克什米尔，切断所有电信与网路，限制居民出入、禁止集会，实施军管和无限期停班停课。

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