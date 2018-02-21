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此内容发布于2018年2月21日 上午1:05 最后更新 - 2018年2月21日 -01:05

（法新社纽约20日电） 好莱坞男星乔治克隆尼和人权律师妻子阿玛尔、脱口秀女王欧普拉和名导史蒂芬史匹柏今天承诺各捐50万美元（约新台币1475万元），资助在华府举行呼吁枪枝管制立法的学生游行。

这场游行被视为是年轻人对抗枪枝暴力的空前行动，各界慷慨解囊，为他们带来巨大动力。

「为我们生命游行」（March For Our Lives）示威活动预计3月24日登场，类似集会届时也将在全国遍地开花，呼吁美国国会提出有效的立法，对付美国层出不穷的枪枝暴力问题。

一名19岁枪手上周手持半自动步枪，在佛罗里达州派克兰（Parkland）一所中学滥杀17人后，幸存学生发起这场游行活动。

美国校园大规模枪击事件频传，这些青少年矢言要让这场悲剧，成为美国僵持不下的枪枝管制辩论的转捩点。

乔治克隆尼（George Clooney）在声明中说：「道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）这些年轻男女的勇气和辩才，深深鼓舞了阿玛尔（Amal Clooney）和我。」

他说：「我们一家3月24日将在活动现场，与这些来自全国各地、令人惊奇的年轻一代站在同一阵线。」

乔治克隆尼说：「我们以儿女艾拉（Ella）和亚历山大（Alexander）的名义，捐款50万美元，资助这场开创性活动。我们孩子的性命仰赖这个活动。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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