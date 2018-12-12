党内发动不信任投票 梅伊：竭尽一切对抗

此内容发布于2018年12月12日 上午4:50

（法新社伦敦12日电） 英国首相梅伊今天表示，将「竭尽一切」对抗党内同志对她发动的不信任投票。她指出，现在改变路径将会导致英国脱欧进程脱轨。

梅伊（Theresa May）在唐宁街首相办公室外发表声明：「用数星期时间互相拉扯，只会制造更多分歧」、「我已下定决心要完成工作」。

梅伊所属的保守党今天将对她发动不信任投票。倘若她输了，会有继任者取代她的党魁职位；反之，若她胜出，未来一年内她将不再遭遇类似挑战。

发动党内不信任投票的门槛是15%保守党国会议员提出，也就是现有的315席中有48人支持。倘若315席保守党国会议员中有158席投票反对梅伊，她将因此下台，且无法角逐接下来的党魁选举。

根据保守党党规，党魁参选人必须是保守党国会议员，且获至少2名同僚支持。一旦党魁参选人超过2人，则由保守党国会议员进行一系列秘密投票，一路汰除得票最少的参选者，直到仅剩2位为止。从淘汰过程胜出的最后2位候选人经过数周的全英巡回辩论后，交由全体党员投票，选出党魁。

虽然整个选举过程可能持续数周，但也有可能很快结束。2016年7月，梅伊在对手李德森（Andrea Leadsom）中途退出的情况下，未经党员投票即就任党魁。

事实上，过去一段时间强硬疑欧派议员已数次宣称，握有启动不信任投票的必要人数，之所以暂缓提出是因为梅伊的胜算偏高。

但在10日梅伊为避免失败，因而延缓国会针对她与欧洲联盟所达成脱欧协议进行表决后，党内同志决定对她发动不信任投票。

无论梅伊最后输或赢了这场党内之争，保守党党魁作为英国首相，都必须处理脱欧引发的复杂问题。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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