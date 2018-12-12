党同志对梅伊发动不信任投票 接下来发展看这里

（法新社伦敦12日电） 英国首相梅伊（Theresa May）遭逢保守党同志对她发动不信任投票。英国脱欧之路接下来将怎么走？

最近的发展是，内外处境艰难的梅伊11日至欧洲进行游说，企图说服欧盟方就目前的英国脱欧协议做出让步，但无功而返，同时党同志又对她发动不信任投票。

距离原定的脱欧日期，也就是明年3月29日，只剩不到4个月。梅伊表示，她12日将坚定迎战党同志，而一旦胜利，她就会将现有的脱欧协议在原定的明年1月21日期限前交付国会表决。

但若输掉党内之争的人是她，则执政的保守党必须选出新的党魁，选举过程可能为期数周，甚至持续至新年，进而让脱欧进程「脱轨」。

以下是法新社整理的几项可能发展：

● 微调协议

若梅伊从党争中胜出，则她的党同志在未来的12个月间将不得再对她发动不信任投票。这将给梅伊一些喘息空间，方便她微调脱欧协议，以期在国会闯关成功。

梅伊11日已就爱尔兰边界问题和欧洲同僚进行协商，但未能取得欧方支持。她13日还会在布鲁塞尔举行的高峰会上和欧盟领袖讨论脱欧问题。

欧洲有消息指出，唯一可谈的只有附随脱欧协议、内容涉及脱欧后英国与欧盟关系的声明。针对这个声明作澄清或微调是可能的。

但光是这点就有可能让国会议员动摇，尤其当不确定期拖太长，足以对国家经济和金融市场造成灾难性影响时更是如此。

● 挪威模式

若梅伊的脱欧协议遭否决，国会议员将对脱欧进程取得更大的控制。他们可以推动「B计画」，改采「软脱欧」，即透过所谓的「挪威模式」让英国留在欧盟卫星贸易团体欧洲经济区（European Economic Area）。

尽管单一市场意味续让欧盟公民自由进出英国，而这对梅伊和许多脱欧派来说是最争议的部分，但「挪威模式」较有可能取得多数议员支持，闯关成功的机会也高些。

不过，另一个潜在问题是英国将必须继续支付大笔费用充实欧盟预算，这恐怕会极度不讨喜。

● 硬脱欧

英国在2017年3月29日启动里斯本条约第50条、展开为期两年的脱欧协商程序后，已立法于2019年3月29日正式脱欧。梅伊先前警告，若她的脱欧协议草案遭国会否决，英国将冒在无协议下硬脱欧的风险。

若发生硬脱欧，这意味英国将在一夕间切断与亲密贸易伙伴的关系，班机可能停飞，医药可能短缺，港口公路也可能瘫痪。

若梅伊今天在党争中落败，最有可能接替她成为党魁的大多是脱欧派议员。这将增加硬脱欧的发生机率。

● 二次公投

举行新公投的呼声在各党派议员间引发许多共鸣。梅伊一再排除再办公投的可能，但英国若陷入政治瘫痪，她恐有宣布二次公投的压力。

二次公投支持阵营10日收到欧洲法院（ECJ）送上的大礼。欧洲法院裁定，英国政府可在不徵求欧盟其他成员国意见情况下，片面撤销退出欧盟的决定。

一旦梅伊遭逼退，保守党可能得花数周选举新党魁。司法大臣高克（David Gauke）已于今天警告，费时的选举过程可能导致脱欧期限延后。

● 改选或逼宫

英相可试着透过宣布改选来打破国会僵局，但需取得2/3议员的支持。

就算梅伊今天成功挺过党内对她的不信任投票，国会议员也能藉由不信任投票的简单多数推翻梅伊政府。部分反对派议员已于10日主张采取这一步。

但工党发言人后来表示，「唯有在判断此举有最大成功机会」的情况下，才会提出这项动议。

一旦梅伊遭国会反对党发起的不信任投票逼下台，英国有可能重组政府，届时或许会出现由新共主领导的多党联合政府。

重组政府的前提是，国会需在不信任投票结果出炉后两周内同意如此做。一旦此前提无法达成，则英国必须举行大选。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

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