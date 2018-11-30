下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年12月1日 上午12:50 最后更新 - 2018年12月1日 -00:50

（法新社蒂华纳30日电） 滞留美国与墨西哥边界的数千名移民车队成员，眼见入境美国的希望渺茫，只好逐渐让「美国梦」随风而逝，改寻「墨西哥梦」。

大约6000位移民从中美洲长途跋涉往北挺进，在墨国政府设立的工作计画下，当中2250人在墨北边境城市蒂华纳（Tijuana）登记找工作、申请签证及社会保险福利。

这项工作计画目的是劝他们留下来，而非加紧脚步前往美国，那里工资虽较高，但总统川普毫不掩饰他对这些移民「入侵」的敌意。

不过实现墨西哥梦也是漫长的进程，目前仅15位移民确实受雇，26岁的宏都拉斯青年格瓦拉（Denny Guevara）就是其中一人。

他边小心地将蜂蜜瓶摆上蒂华纳超市货架，边咧嘴笑道：「看来这就是我的命运。」他说：「我想要的是更好的生活，逃离我国的暴力，一个找到工作的机会。」

他没有抵达美国，但仍成功达成目的。

他抵达加州圣地牙哥对面的墨西哥蒂华纳后，一周内成功取得工作及居留文件。他表示：「我的计画是待在这里，我想我会过得很好。」

他的下个梦想：赚够钱寄给留在宏都拉斯的妻子和3个孩子。

23岁的萨尔瓦多妈妈罗培兹（Yansy Lopez）也是移民之一。她赶往面试前热切地表示：「他们愿意让我每天装箱12小时，从周一到周六，每周给我2000披索（约新台币3032元）。」

她在家乡时也为美国服装品牌做过同样工作，但在萨国暴力、恶名昭彰的帮派成员虐杀她的继子后辞职。

她当时薪水也差不多，还有奖金。她说：「我是最快的，我装的箱子比大家多。」她微笑着说：「如果他们这里给我工作，哎呀，总之我先前有经验。」

27岁的宏都拉斯汽车技工贾西亚（Edwin Garcia）也在超市找到工作，并说他从没有过这么体面的工作。他表示，当初离开宏都拉斯是因为穷到连帮女儿买牛奶都买不起。

他表示，新工作「就像一场我还未清醒的梦，我试着接受这一切…这是美好的感觉，好似我融入（墨西哥）社会」。（译者：侯文婷/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line