下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月15日 上午3:05 最后更新 - 2018年3月15日 -03:05

(法新社迈阿密14日电) 根据今天公布的大型研究,全球一些瓶装水领导品牌的产品受到塑胶微粒污染,原因可能是包装过程出了问题。

美国非营利媒体组织Orb Media公布的摘要指出,由纽约州立大学佛勒多尼亚分校(State University of New York at Fredonia)微塑胶研究人员梅森(Sherri Mason)领导横跨9国的研究发现,瓶装水「普遍受到塑胶污染」。

研究人员检测来自巴西、中国大陆、印度、印尼、肯亚、黎巴嫩、墨西哥、泰国和美国共250瓶瓶装水。

其中93%样本都检出含有塑胶微粒,其中不乏知名品牌产品,包括Aqua、Aquafina、Dasani、依云(Evian)、雀巢优活(Nestle Pure Life)和圣沛黎洛(San Pellegrino)瓶装水。

Neuer Inhalt Horizontal Line