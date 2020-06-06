此内容发布于2020年6月6日 下午6:05

（法新社巴黎6日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间6日19时（台湾7日凌晨3时），全球至少39万7179人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，累计确诊感染至少682万7260例。

2019冠状病毒疾病疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有296万3800人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万9497人病故，累计确诊达190万8235例，至少49万1706人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万465人病故，确诊达28万4868例。

其他疫情重灾区还包括巴西（3万5026死，64万5771例确诊）、义大利（3万3846死，23万4801例确诊）、法国（2万9111死，19万52例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3030例确诊。

就区域分，欧洲累计确诊225万6731例，18万3101死；美国和加拿大累计确诊200万3251例，11万7297死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊125万2117例，6万2589死。

亚洲累计确诊65万9097例，1万8756死；中东地区累计确诊46万7170例，1万330死；非洲累计确诊18万254例，4975死；大洋洲累计确诊8641例，131死。

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