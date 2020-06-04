此内容发布于2020年6月4日 上午11:50

（法新社巴黎4日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治时间4日11时（台湾晚间7时），2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球已夺走至少38万5869条人命，确诊总数突破650万大关。

疫情自去年12月在中国爆发以来，迄今已蔓延196个国家和地区，全球累计确诊总数至少652万2050起，其中至少282万人被视为康复。

美国是全球疫情最严重国家，迄今累计确诊185万1520例，病故人数达10万7175人，至少47万9258人已宣告痊愈。

英国累计死亡人数仅次于美国，迄今共27万9856人确诊，3万9728人病故；接着依序为义大利确诊23万3836起，3万3601人病故；巴西确诊58万4016人，3万2548人死亡；法国确诊18万8674人，2万9021人死亡。

中国（不包括香港、澳门）迄今共确诊8万3022人，4634人染疫病故，7万8319人痊愈。

欧洲确诊总数达221万2312例，18万1143人死亡；美国与加拿大累计确诊194万3930例，11万4633人死亡；拉丁美洲与加勒比海确诊114万5993例，5万7701人死亡。

亚洲累计确诊61万239例，1万7693人死亡；中东累计确诊43万7684例，9962人死亡；非洲累计确诊16万3287例，4606人死亡；大洋洲累计确诊8612例，131人死亡。

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