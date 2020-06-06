此内容发布于2020年6月6日 上午7:35

（法新社巴黎6日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时（台湾6日晚间7时），全球至少39万5977人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾678万2890例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有294万3700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万9143人病故，累计确诊数达189万7838例，至少49万1706人康复。

英国死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万261 人病故，确诊达28万3311例。

其他疫情重灾区还包括巴西（3万5026死，64万5771例确诊）、义大利（3万3774死，23万4531例确诊）、法国（2万9111死，19万52例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3030例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊224万8511例，18万2708死；美国和加拿大累计确诊199万2165例，11万6894死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊124万5077例，6万2458死。

亚洲累计确诊65万2812例，1万8636死；中东地区累计确诊45万8222例，1万248死；非洲累计确诊17万7477例，4902死；大洋洲累计确诊8632例，131死。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活