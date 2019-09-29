此内容发布于2019年9月29日 上午8:35

（法新社雪梨29日电） 雪梨今天有超过1000名民众身穿黑衣集会，声援香港「反送中」，响应全球929反极权游行活动。这是6月反送中运动开始以来澳洲最大的一场「撑香港」、「反极权」活动。

法新社报导，现场人士高喊「加油」等口号，举着「救香港」（Save Hong Kong）、「停止暴政」（Stop tyranny）、「为自由斗争」（Fight for Freedom）、「争取人权」（Fight for Human Rights）等标语牌。此外，一些人还高举黄色雨伞，向2014年9月开始、争取真普选的香港「雨伞革命」致意。

根据报导，亲中人士今天未强力干扰「撑香港」活动。

现场民众中25岁的比尔・林（Bill Lam，音译）两个月前才从香港来到雪梨求学，在港期间曾参加数场反送中示威。他说，抗议人士变得很急切，仅寄望当局尊重他们的「基本人权」。

比尔・林表示，尽管人在澳洲，他仍心系香港，每晚在脸书（Facebook）和其他社群媒体看见来自香港的实况影片就难过。

47岁的法兰基・卢（Frankie Lo，音译）则表示，尽管已在澳洲居住数年，仍持续关心香港家乡情况。

法兰基・卢指出：「我们依然相信一国两制，但他们必须遵守基本法。这和（香港）独立无关。」

25岁的东尼・钟（Tony Chung）则表示，过去数月的抗议行动常见暴力现象，「这并非我们所乐见」。他强调，这是「香港人打香港人，一点道理都没有」。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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