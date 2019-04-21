（法新社伦敦21日电） 英国女王伊丽莎白二世今天度过93岁生日。这位全球最长寿和在位最久的在世君主，已在公众目光下生活了93年。

以下是关于英女王伊丽莎白二世的5大基本资料和事迹：

●长寿

根据英国国家统计局（Office of National Statistics）的数据，超过80%的英国民众从未在伊丽莎白二世统治以外的时代生活过。

英女王1952年2月6日登基时，英国首相是邱吉尔（Winston Churchill），她在位期间已经历过14位英国首相，还和任内经历的12位美国总统中的11位会过面，并已签署超过3500份法案。

截至今天，英女王的年龄将比英国史上第二长寿的君王超出11年又4个月，她在位期则将长达67年又74天，比在位次久的英国君王多出3年又224天。

●生日

伊丽莎白二世1926年4月21日出生于伦敦高级地段梅菲尔（Mayfair）的布鲁敦街（Bruton Street）17号。这个地址现在是一家高档中餐厅。

伊丽莎白二世有另一个官方生日，落在6月第2个星期六，当天才会公开庆生。英国君王有两个生日的传统，是英王乔治二世（George II）1748年开始实施，因为他想在夏天举行庆祝活动。

●动物

英女王从小喜爱动物，尤其喜欢马和狗。她拥有超过30只柯基狗（corgi），这是她最喜欢的品种。女王甚至还创造新品种狗dorgi，是柯基和腊肠狗（dachshund）的混种。

英女王在父王乔治六世（George VI）1952年驾崩时，还继承数匹纯种马，这些赛马已赢得超过1600场比赛。她还拥有1头象、数只美洲豹和1条鳄鱼，都是获赠礼物，全交由动物园照顾。

●税

尽管英国法律并未规定女王缴税，但她在1992年选择开始就私人收入缴交所得税，因当时英国民众抱怨动用税金修复遭祝融之灾的英国王室资产温莎城堡。

●科技迷

尽管王室拥有传统和排场，但英女王不仅在第二次世界大战期间修理过卡车，此后还乐于接触新科技。她1976年自己寄出首封电子邮件，2014年在推特发表首则推文，今年3月也在IG发表首篇贴文。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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