此内容发布于2019年3月13日 上午11:05

（法新社巴黎13日综合外电报导）根据美世谘询公司今天公布的年度调查，奥地利首都维也纳连10年登上生活品质最佳城市宝座，伊拉克首都巴格达依旧敬陪末座。

美世谘询公司（Mercer Management Consulting）调查显示，维也纳是挤进前10名的8座欧洲城市之一。

名列第2的是瑞士第一大城苏黎世，德国慕尼黑、加拿大温哥华和纽西兰奥克兰并列第3。

德国杜塞道夫（Duesseldorf）和法兰克福分居第6和第7名，第8到第10名则是丹麦哥本哈根、瑞士日内瓦和巴塞尔（Basel）。

英国伦敦排名41，法国巴黎排名39，不过这项于2018年9至11月进行的调查，并未将法国「黄背心」反政府示威纳入考量。

这项调查根据39项评量标准给分，其中包括住房、政治稳定性、犯罪率、休闲娱乐、空污、基础建设、卫生保健系统、教育和经济，有助国际机构替外派员工订定薪级。

美世谘询公司说，调查涵盖的所有美国城市今年排名皆下滑，仅纽约例外，犯罪率持续下降的纽约排名上升1名，来到第44名。名次最高的美国城市是排第34名的旧金山。

亚洲城市方面，新加坡生活品质最佳，名列第25，日本东京和神户并列第49，香港第71，南韩首尔第77。

台北和台中分居第84和第101名，与去年名次相同。中国上海排第103、北京第120、广州第122、深圳第132。

垫底的是排名231的伊拉克首都巴格达，倒数第2和第3分别是中非首都班基（Bangui）和叶门首都沙那（Sanaa）。（译者：刘文瑜/核稿：刘学源）

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