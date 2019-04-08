此内容发布于2019年4月9日 上午1:20

（法新社东京9日电） 在全球教会爆发性侵儿童丑闻后，日本天主教会今天表示，会对神职人员性侵儿童指控展开内部调查。

日本天主教主教会议发言人告诉法新社，主教会议常设委员会上周决定，在全日本16个教区展开调查。在这个大多信奉神道佛教的国家，日本有约45万名罗马天主教信徒。

一个月前，教宗方济各（Pope Francis）才在梵谛冈召开保护未成年、具指标意义的峰会，誓言处理神职人员性侵案。教宗也计划于11月造访日本，这是将近40年前教宗若望保禄二世（John Paul II）访问后，首度有教宗拜访日本。

日本天主教当局2002年及2012年在主教辖区展开调查时，至少获得5起性侵案通报。

发言人说，最新调查首先会审查主教如何处理这些案件，包括「处罚涉案者及对受害者的回应」。 他说，「包括具体过程及要公布多少结果」的细节将在稍后决定。第2阶段调查则计划探查另外的性侵指控。

在宣布调查前，有群称自己遭神职人员性侵的受害者7日在东京会面。据报导，其中一名62岁男性儿时在东京西部的天主教男子学校遭到性侵。

「每日新闻」报导，长崎市教区大主教高见三明参加7日的会议，并告诉这名男性，他为一直以来未能进一步揭发并解决性侵感到抱歉。

当地媒体先前报导，东京另一所天主教学校的性侵指控，而全国问题规模有多大仍是未知数。

全球从澳洲、智利到美国，天主教会涉入大量性侵丑闻。教宗在2月向高阶主教演说时形容，儿童性侵案是「所有文化及社会普遍的现象」，并谴责伤害儿童的神职人员为「撒旦的工具」。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line