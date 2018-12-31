全球庆祝跨年接力 告别过去纷扰一年

此内容发布于2018年12月31日 下午8:35

（法新社巴黎31日电） 施放烟火加上庆祝活动，狂欢群众迎新年，从亚洲一路往西到欧洲、美洲，全球庆祝活动接力，宣告结束过去一年的纷纷扰扰。

全球跨年庆祝从澳洲展开，以雪梨史上最大规模施放烟火，照亮港口天际线，长达12分钟之久。

在香港，数十万午夜派对群众挤满维多利亚港街道两旁，观看10分钟的烟火秀，这场秀烧掉180万美元（约新台币5501万元）。

印尼雅加达，逾500对佳偶参加政府举行的集体婚礼，以迎接新年到来。

不过，印尼今年取消烟火秀，以表示对12月22日逾400名海啸罹难者致哀。

在中东杜拜，烟火点亮全球最高楼哈里发塔（Burj Khalifa）的天空，观赏群众欣喜不已，而邻近的高塔拉斯海玛（ras al-khaima）寻求列入金氏世界纪录最长的烟火施放时间。

在全球新年接力庆祝中，俄罗斯横跨数个时区，由远东区开始，一直到莫斯科市公园举行音乐会和灯光秀，有超过1000个溜冰场为民众欢乐开放。

但俄罗斯车里雅宾斯克地区（Chelyabinsk）昨天一幢住宅大厦因气爆倒塌，至少4人丧命，数十人失踪，这场意外为新年庆祝活动投下阴影。

在德国柏林，音乐爱好者聚集在布兰登堡门（Brandenburg Gate）举行的音乐会。

在英国首都伦敦，市长沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，伦敦烟火施放想展现给欧洲看，伦敦将维持「开放心灵」与「向前看」心态面对脱欧后局势。

虽然英国即将在3月底脱离欧洲联盟，伦敦选择以「庆祝与欧洲情谊」方式来迎接新的一年。

在葡萄牙近里斯本的海边，有数十位民众，其中有些人还穿着戏装，勇敢在冷冬跳海，以此传统庆祝方式迎新年。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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