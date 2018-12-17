全球性别差距报告 冰岛男女最平等

此内容发布于2018年12月17日 下午10:05

（法新社日内瓦17日电） 世界经济论坛（WEF）今天公布全球性别差距报告，整体而言，北欧国家再度位居榜首，男女最平等国家是冰岛，其次是挪威、瑞典和芬兰。

叙利亚、伊拉克、巴基斯坦垫底，最后一名是叶门，整体性别差距最大。

全球20大经济体中，法国表现最佳，整体排行第12 名；其次是德国第14名；英国第15名；加拿大第16名；南非第19名。

美国表现持续下滑，跌两名到第51名，报告特别归咎「在部长级职位上性别平权表现下滑」。

根据报告，今年性别薪资平权较去年有些许进展，但按目前速度，全球在若干领域性别差距还要等108年才会消除，而职场性别鸿沟消失料得再等202年。

报告说，女性在今年部分经济平等测量指标出现斩获，例如所得，但医疗保健、教育及政治参与机会上的不平等扩大。

经济机会方面，性别差距确实稍微缩小，全球薪资差距缩至近51%，且全球女性任领导职的人数增至34%。

但同时报告显示，投入职场的女性少于男性。这种趋势或许是因为女性任职的工作受到自动化冲击，以及女性时常负责照顾小孩等无薪工作。

报告指出，需要科学、科技、工程及数学技能与知识的就业市场逐渐发展，女性在这些领域的代表性过低，在人工智慧（AI）领域参与度尤其低，仅占职场22%。

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