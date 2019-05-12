此内容发布于2019年5月12日 上午4:05

（法新社联合国/墨尔本12日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天抵达纽西兰，展开大洋洲国家访问行程，以加快全球因应气候变迁的进度。他说，在控制全球均温升幅不超过摄氏1.5度方面，进度落后。

古特瑞斯（Antonio Guterres）告诉纽西兰电视台（TVNZ）：「气候变迁跑得比我们还快…近4年是有纪录以来最热的几年。」

根据2015年签订的巴黎气候协议，各国承诺努力将全球平均气温较工业化前水平的上升幅度控制在摄氏1.5度内。

古特瑞斯本周还将造访吐瓦鲁、万那杜、斐济等大洋洲国家。气候变迁和温室效应造成的海平面上升，在在威胁这些太平洋岛国的生存。古特瑞斯将与当地受害于气旋、洪水及其他极端气候现象的居民会面。

斐济驻联合国大使普拉萨（Satyendra Prasad）表示：「我们希望秘书长首度造访后，能有更多想法，以在召开气候高峰会上取得更深远、快速的成果。」

「我们非常希望气候高峰会将是个转折点。」

斐济正试图建立一个由共计超过90个加勒比海、亚洲和非洲地区国家构成的联盟，以共同因应气候危机。

联合国预定9月召开气候高峰会，并视之为预防全球性不可逆气候变迁的最后机会。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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