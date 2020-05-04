此内容发布于2020年5月4日 上午7:35

（法新社巴黎4日电） 法新社汇整官方数据显示，截至台北时间今天晚间7时，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至24万7503例，确诊逾352万1600例。

疫情已扩散至195个国家及地区。全球逾350万确诊病例中，至少107万3568人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

美国目前处于全球疫情中心，境内有6万7682人不治，确诊达115万8041例。

义大利则是全球疫情第2严重国家，境内累计2万8884人病故，确诊达21万717例。

疫情重灾国还包含英国（2万8446死，18万6599例确诊）、西班牙（2万5428死、21万8011例确诊）、法国（2万4895死，16万8693例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4633死和8万2880例确诊。

到目前为止，欧洲累计确诊156万2776例，14万3981死；美国和加拿大累计确诊121万7515例，7万1456死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊25万7988例，1万3877死；亚洲累计确诊24万4381例，9235死；中东累计确诊18万6403例，7025死；非洲累计确诊4万4391例，1806死；大洋洲累计确诊8153，123死。（译者：陈政一）

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