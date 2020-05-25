此内容发布于2020年5月25日 上午7:35

（法新社巴黎25日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间25日11时（台湾25日晚间7时），全球至少34万4964人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾542万2320例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有211万500人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万7722人病故，累计确诊数达164万3499例，至少36万6736人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万6793人病故，确诊达25万9559例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万2785死，22万9858例确诊）、西班牙（2万8752死，23万5772例确诊）、法国（2万8367死，18万2584例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2985例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊203万2327例，17万4064死；美国和加拿大累计确诊172万7581例，10万4181死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊74万3245例，4万170死。

亚洲累计确诊45万4133例，1万4240死；中东地区累计确诊34万5415例，8839死；非洲累计确诊11万1148例，3340死；大洋洲累计确诊8476例，130死。（译者：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活