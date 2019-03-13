此内容发布于2019年3月14日 上午12:50

（法新社华盛顿13日电） 5个月内2起空难，让各国忧心波音737 MAX系列飞机的安全性。美国总统川普加入欧亚各国与加拿大的行列，下令波音热销的737 MAX系列客机停飞，使得737 MAX系列如同遭全球性禁飞。

美国联邦航空总署（FAA）代理署长艾威尔（Daniel Elwell）指出，卫星的航迹资料与衣航空难现场新发现的证据显示，衣航空难疑与机上安全装置有关，相关装置也涉及去年10月印尼狮子航空空难。

艾威尔说：「衣航空难班机的航迹与一些作为，与狮航空难班机非常类似。」

法新社指出，衣航与狮航空难呼应了部分美国机师对737 MAX 8的疑虑通报。

据法新社从「飞航安全报告系统」（Aviation Safety Reporting System）取得的文件，去年印尼狮航空难以来，至少有4名美国机师有通报，全都在抱怨起飞不久后飞机会突然朝下。飞安报告系统是由美国国家航空暨太空总署（NASA）维护的自愿性事件通报资料库。

而在狮航空难一发生后，就有2件未具名的报告指机师切断自动驾驶并修正飞机航迹。其中一份报告说，机组员事后检视了很久，「仍想不出机头为何如此急遽朝下的理由」。目前还不清楚美国运输部有无检视这份资料库或调查相关通报。

狮航空难的问题已指向机上自动防止失速的「机动特性增强系统」（MCAS）。MCAS是当飞机有失速之虞时，能自动将机头向下调整的装置。

据狮航空难的飞行纪录器，失事的狮航310班机，机师在起飞后就一直苦于控制飞机，因为MCAS系统不断下压机头。据报衣航空难班机起飞不久就坠毁前，机师也遇到类似难关打算返回机场。

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