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此内容发布于2018年6月12日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月12日 -00:50

（法新佛州坦帕11日电） 根据研究预测，全球暖化将让各地蔬菜产量下滑，导致菜价上涨，食安和健康都受波及，只有采取新的生产措施、种植适应力强的多样品种才可能解决问题。

今天发表在期刊「国家科学院学报」（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，截至本世纪末，水资源减少和气温升高两因素结合，将削减蔬菜平均产量近1/3。

如此急遽的改变可能使菜价上涨，素食人士也恐面临严重影响。

研究人员分析了遍及40国的174份报告，其中最早的可以追溯到1975年，他们发现，温室气体增加、水资源短缺及全球气温升高，降低了蔬菜和豆类产量。

研究指出，均温上升摄氏4度，蔬菜平均产量就减少31.5%。据科学家预测，若全球暖化依现行趋势持续，预计2100年时均温升幅就会达到这个程度。

这在南欧、非洲大部分地区和南亚影响特别严重。

伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）研究主笔希尔比克（Pauline Scheelbeek）说：「我们的研究显示，气温升高及缺水等环境变化，恐对全球农业生产带来实质威胁，且可能进一步冲击食安和人类健康。」

另一则发表在同份期刊中的研究发现，气温上升会增加玉米耕作的不稳定性。玉米是全球最广泛耕种的作物。

研究也显示，热浪将一年年使各地区作物产量越来越不稳，造成价格上涨及全球性短缺。

研究主笔、华盛顿大学博士后研究员堤格拉尔（Michelle Tigchelaar）说：「我们发现，随着全球暖化，不同国家将更可能同时经历主要作物的严重短缺。」（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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