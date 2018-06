下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

2018年6月12日

(法新佛州坦帕11日电) 根据研究预测,全球暖化将让各地蔬菜产量下滑,导致菜价上涨,食安和健康都受波及,只有采取新的生产措施、种植适应力强的多样品种才可能解决问题。

今天发表在期刊「国家科学院学报」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,截至本世纪末,水资源减少和气温升高两因素结合,将削减蔬菜平均产量近1/3。

如此急遽的改变可能使菜价上涨,素食人士也恐面临严重影响。

研究人员分析了遍及40国的174份报告,其中最早的可以追溯到1975年,他们发现,温室气体增加、水资源短缺及全球气温升高,降低了蔬菜和豆类产量。

研究指出,均温上升摄氏4度,蔬菜平均产量就减少31.5%。据科学家预测,若全球暖化依现行趋势持续,预计2100年时均温升幅就会达到这个程度。

这在南欧、非洲大部分地区和南亚影响特别严重。

伦敦大学卫生暨热带医学院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)研究主笔希尔比克(Pauline Scheelbeek)说:「我们的研究显示,气温升高及缺水等环境变化,恐对全球农业生产带来实质威胁,且可能进一步冲击食安和人类健康。」

另一则发表在同份期刊中的研究发现,气温上升会增加玉米耕作的不稳定性。玉米是全球最广泛耕种的作物。

研究也显示,热浪将一年年使各地区作物产量越来越不稳,造成价格上涨及全球性短缺。

研究主笔、华盛顿大学博士后研究员堤格拉尔(Michelle Tigchelaar)说:「我们发现,随着全球暖化,不同国家将更可能同时经历主要作物的严重短缺。」(译者:梁元龄/核稿:郑诗韵)

