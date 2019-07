(法新社日内瓦1日电) 联合国今天警告,随着全球暖化恶化,持续升温的热压力压迫农业和其他部门工人,未来10年将损失相当于8000万份全职工作的生产力。

国际劳工组织(International Labour Organization, ILO)发布的这份报告估计,到了2030年,由于气温升高,全球总工作时间将丧失2.2%。

根据「在一个较暖的星球工作:热压力对劳动生产力的影响」(Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity)报告内容,在非洲西部和亚洲南部等暖化影响最严重区域,丧失比例是全球比例的2倍多。

国际劳工组织指出,这相当于损失1.4%全球国内生产毛额(GDP),约2.4兆美元(2.1兆欧元)。

这份报告的共同作者沙吉(Catherine Saget)告诉记者:「这约略等于英国经济规模。」

国际劳工组织强调,这是依照本世纪末全球升温限度为摄氏1.5度所做的报告,因此这是「保守估计」;目前预估,全球升温幅度将为摄氏1.5度的两倍。

国际劳工组织的这份报告也假定,受高温影响最严重的农业和营造业能在阴影处从事相关活动,这显然并非总是如此。

沙吉说:「即便在最佳情况下,热压力将对雇主、员工、当地经济甚至是全球经济造成严重后果。」(译者:叶俐纬/核稿:陈政一)

