此内容发布于2019年7月1日 上午7:50

（法新社日内瓦1日电） 联合国今天警告，随着全球暖化恶化，持续升温的热压力压迫农业和其他部门工人，未来10年将损失相当于8000万份全职工作的生产力。

国际劳工组织（International Labour Organization, ILO）发布的这份报告估计，到了2030年，由于气温升高，全球总工作时间将丧失2.2%。

根据「在一个较暖的星球工作：热压力对劳动生产力的影响」（Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity）报告内容，在非洲西部和亚洲南部等暖化影响最严重区域，丧失比例是全球比例的2倍多。

国际劳工组织指出，这相当于损失1.4%全球国内生产毛额（GDP），约2.4兆美元（2.1兆欧元）。

这份报告的共同作者沙吉（Catherine Saget）告诉记者：「这约略等于英国经济规模。」

国际劳工组织强调，这是依照本世纪末全球升温限度为摄氏1.5度所做的报告，因此这是「保守估计」；目前预估，全球升温幅度将为摄氏1.5度的两倍。

国际劳工组织的这份报告也假定，受高温影响最严重的农业和营造业能在阴影处从事相关活动，这显然并非总是如此。

沙吉说：「即便在最佳情况下，热压力将对雇主、员工、当地经济甚至是全球经济造成严重后果。」（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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