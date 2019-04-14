此内容发布于2019年4月14日 上午7:50

（法新社雅加达14日电） 印尼总统和全国议会大选17日登场，将是全球最大规模单日选举活动，海外投票已提前开跑，台湾等地印侨投票所今天出现排队人潮。这场选举被视为中国经济势力扩张的最新战场。

亚洲最大经济体印尼本届总统大选，将由前将军普拉伯沃（Prabowo Subianto）挑战寻求连任的现任总统佐科威（Joko Widodo）。民调支持率落后2位数的普拉伯沃欲藉激昂的国家主义政见扭转颓势，而将选战焦点锁定印尼和主要贸易伙伴国中国的商业关系。

普拉伯沃警告，亲中政策造成拥有丰富矿产的印尼一点一滴出卖给外国利益团体，并使得印尼背负大量不良债务。由于雅加达当局试图自北京的1兆美元（约新台币31兆元）「一带一路倡议」争取巨额合约，普拉伯沃承诺，当选后将重新评估中国的投资。

普拉伯沃的竞选外交事务主管伊拉万（Irawan Ronodipuro）告诉法新社：「所有『一带一路倡议』项目都将经过检讨。盲目拥抱这些计画会损害国家利益。」

新加坡东南亚研究所（Institute of Southeast Asian Studies）的印尼访问研究员狄西（Deasy Simandjuntak）指出：「中国日益增强的经济势力，已成许多亚洲国家最重要选举议题。…一些在野的政治人物批评原政府的亲中政策后，顺利当选。」

由于一些华裔印尼亿万富豪掌握国家经济许多部分，印尼社会对这些华裔富豪的成功仍怀有恨意，因此中国经济入侵的议题特别能引起共鸣。华裔少数族群长期在印尼遭受歧视，1960年代中期甚至成为反共肃清攻击目标。

澳洲梅铎大学（Murdoch University）东亚政治经济专家魏贾亚（Trissia Wijaya）表示：「中国资本和共产主义有关联，令人感到害怕。在印尼人的观念里，这层关联相当根深蒂固。」

分析师说，现在预测普拉伯沃当选后是否将采取彻底的反中政策尚嫌太早，但有迹象显示，投资人对他的经济计划感到不安。

驻印尼的政治风险分析师欧洛克（Kevin O'Rourke）表示：「他的言论如此极端，我认为他至少将必须贯彻部分政见。…外国投资人将会有许多紧张反应。」

普拉伯沃的幕僚伊拉万则说，67岁的普拉伯沃支持「聪明的国家主义」，他借镜美国总统川普的国家主义政策，主张「印尼第一」，「但这不代表我们将开始对贸易和投资设下限制」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line