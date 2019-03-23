此内容发布于2019年3月23日 上午8:20

（法新社巴格达23日电） 恐怖组织伊斯兰国在叙利亚掌控的最后据点今天失守，全球头号要犯IS首脑巴格达迪宣布成立的「哈里发国」宣告崩解，但躲过多年追缉、神出鬼没的巴格达迪至今仍不知藏身何处。

即使在伊斯兰国（IS）气焰最盛时，现年47岁的伊拉克人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）当时就隐遁于世。患有糖尿病的巴格达迪曾多次传出受伤及死讯，他的行踪从未获得证实。

随着哈里发国崩解及美国祭出高达2500万美元的悬赏金，巴格达迪究竟身在何处成了关注焦点。

伊拉克IS专家哈希米（Hisham al-Hashemi）表示：「巴格达迪只有3人相陪，他的哥哥朱玛（Jumaa）、自孩童时期就认识的司机兼保镳以及信差。」

哈希米说，这4个人可能藏身叙利亚广大巴迪亚沙漠（Badia）的某处。

他说，据传巴格达迪的儿子巴德里（Hudhayfa al-Badri）7月就是在当地遭俄罗斯3枚导向飞弹炸死。

有「鬼魅」称号的巴格达迪自2014年在伊拉克摩苏尔的清真寺宣告自身为「哈里发」后，就从未露面。

叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）发言人巴利（Mustafa Bali）告诉记者：「我们不认为巴格达迪人在叙利亚。」

但在哈里发国走向灭亡之际逃离叙利亚最后据点巴古斯（Baghouz）的部分人士宣称，是巴格达迪下令要他们离开。

一名女子上月底告诉记者：「如果哈里发没有下令，我们不会离开。」

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