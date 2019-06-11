此内容发布于2019年6月11日 上午2:05

（法新社华盛顿10日电） 义大利文艺复兴巨匠达文西（Leonardo da Vinci）的旷世钜作「救世主」（Salvator Mundi），自2017年以4亿5000万美元天价落槌出售后，确切下落一直是艺术圈的一大谜团。

伦敦艺术经销商沙克特（Kenny Schachter）今天替艺术新闻（Artnews）撰文时提供了解答：这幅画作现在摆在沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的庞大游艇上。

这幅名画自2017年在佳士得（Christie's）拍卖会上以破纪录高价成交后便未公开展示，使得它的拥有者、下落与真实性启人疑窦。

「救世主」描绘的是耶稣基督从黑暗中现身，举起一只手象徵祝福，而另一只手捧着一颗水晶球。

至于这幅画作是否为真迹，许多艺术专家意见分歧，声称这件作品不是达文西亲自画的，而是由他的工作坊完成。

「华尔街日报」率先报导这幅画作是沙乌地阿拉伯王子巴德（Badr bin Abdullah）以沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼的名义买下。利雅德当局从未证实或否认。

法新社无法证实沙克特的专栏内容，沙克特写道，「在混浊不清的中东水域，没有什么是绝对清楚的」，提及国际艺术交易的不透明性。

不过，沙克特引述数名消息人士说法声称，包括参与交易的两名人士，这幅画作「是晚上从穆罕默德．沙尔曼的飞机匆匆移走，重新摆放在他的游艇宁静号（Serene）上」。（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

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