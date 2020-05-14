此内容发布于2020年5月14日 上午11:05

（法新社巴黎14日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间14日11时（台湾14日晚间7时），自去年12月中国爆发疫情以来，全球至少29万7259人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

疫情肆虐全球196个国家及地区，至少有436万2090人染疫，其中至少151万4600人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

过去24小时全球共新增5259起死亡及8万9210起确诊病例。

美国拥有全球最高的死亡总数，累计8万4136人染疫丧生，共139万764人染疫。至少24万3430人宣告康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万3186人病故，确诊达22万9705例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万1106死，22万2104例确诊）、西班牙（2万7321死，22万9540例确诊）、法国（2万7074死，17万8060例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2929例确诊，7万8195例已康复。

欧洲累计16万1406死、181万5627例确诊；美国和加拿大累计8万9545死、146万3042例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计2万4355死、42万6321例确诊；亚洲累计1万1449死、32万7360例确诊。

中东地区累计7888死、24万8664例确诊；非洲累计2490死、7万2746例确诊；大洋洲累计126死、8330例确诊。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活