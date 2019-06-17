此内容发布于2019年6月17日 上午6:35

（法新社斯德哥尔摩17日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所今天公布的一份报告指出，过去一年全球核弹总数虽较前一年减少，但专家警告，全球传统冲突恐有升级为核武冲突风险。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）这份新报告估计，2019年年初，美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列和北韩共拥有约1万3865枚核武，这个数量较2018年年初减少600枚。

不过，于此同时，所有核武国家正在对这些武器进行现代化改造，而中国、印度和巴基斯坦还在扩大其核武库的规模。

SIPRI核武控制计画（Nuclear Arms Control Programme）负责人、这份报告作者之一的凯尔（Shannon Kile）告诉法新社：「世界核弹数减少，却拥有更新型武器。」

近年来，核武数量下降主要可归因于美国和俄罗斯，这两国仍拥有全世界超过90%核武。

部分原因是美俄履行2010年签署新战略武器裁减条约（New START）的义务，因而限制部署核武数量，同时抛弃冷战时期老旧的核弹。

然而，新战略武器裁减条约将于2021年到期，凯尔表示这情况令人担忧，原因是现在「尚未就延长这项条约一事进行认真讨论」。

明年是禁止核子扩散条约（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）生效50周年，这项条约被认为是世界核武秩序的基石。

1980年代中期核弹数量到达巅峰，当时全球约有7万枚，其后核弹数量大幅减少。

尽管凯尔表示不应该低估这些进展，但他也注意到许多令人担忧的趋势，像是印度和巴基斯坦双双扩增核武，以及传统冲突有升级为核武冲突的风险。（译者：叶俐纬/核稿：林治平）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram