全球每年135万人道路意外丧生 世卫吁采取行动

此内容发布于2018年12月7日 上午5:05

（法新社日内瓦7日电） 世界卫生组织（WHO）今天说，全世界每隔24秒就有1人因道路交通意外死亡，每年总计135万人因而丧生，呼吁全球采取行动。

世卫今天发布的「全球道路安全状况报告」（Global Status Report on Road safety）显示，短短3年，每年相关死亡人数就增加近10万，道路交通意外已成为5岁至29岁小孩与年轻人的主要杀手。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在声明中指出：「这些人因交通移动而付出生命代价，令人无法接受。」

他说：「没有不作为的理由。这个问题已证实有解决方案。」

然而，尽管死亡总数增加，与全球人口及车辆成长数相较，近几年死亡率已稳定下来。

世卫说：「这显示部分中等与高收入国家现有的道路安全行动，已让情势缓和。」

报告发现，这主要仰赖于针对重大风险的立法更完备，这些风险包括超速、酒驾、不系安全带、孩童规范或安全帽；另外，人行道、脚踏车专用道等基础设施和更完善的车辆标准，也发挥功效。

不过，虽然许多国家为改善情况而加紧努力，还是有许多贫穷国家在这方面遥遥落后。

此外，根据这份报告，「没有一个低收入国家的总死亡数有所下降」。报告补充，低收入国家道路交通死亡风险，仍比高收入国家高3倍。非洲的死亡率特别高，每年每10万人当中，就有26.6人死于交通意外，相较之下，欧洲为9.3人，死亡率最低。

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