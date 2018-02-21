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此内容发布于2018年2月21日 下午10:35 最后更新 - 2018年2月21日 -22:35

（法新社柏林21日电） 「国际透明组织」（Transparency International）公布2017年「贪腐印象指数」（Corruption Perceptions Index），台湾排名第29名，比2016年进步2名，近6年最高分。

国际透明组织公布这项数据时表示，世界各国在打击贪腐的努力上还有进步空间。

纽西兰蝉联榜首，北欧国家再度名列前茅，包括丹麦排名第2；芬兰、挪威与瑞士并列第3；瑞典与新加坡并列第6。

台湾清廉度得63分、排名29，相比于2016年得61分、排名31名，在排名与得分都有进步，同时也是近6年来分数最高的一次。台湾自2012年起连3年得61分，2015年得62分，2016年61分，今天公布的2017年报告拿下63分。

台湾在亚洲地区排名第5名，前面4名依序是新加坡第6、香港第13、日本第20、不丹第26。

此外，南韩排名第51；中国大陆排名第77。

索马利亚在180个国家排行垫底，倒数几名的国家还包括南苏丹、叙利亚、阿富汗、叶门。（译者：林宏翰/核稿：卢映孜）

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