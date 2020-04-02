此内容发布于2020年4月2日 上午4:20

（法新社首尔2日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，北韩一直宣称境内零确诊。但随着全球病例数飙升至近百万，外界越来越怀疑平壤说法。尽管如此，北韩一名高阶卫生官员目前仍坚称，境内无人染疫。

拥有核武的北韩原已相当与世隔绝。而在邻国中国首度传出2019冠状病毒疾病疫情后，北韩很快在今年1月关闭边境，并实施严格的防疫措施。

北韩「中央紧急防疫总部」（Central Emergency Anti-epidemic Headquarters）防疫处长朴明洙（Pak Myong Su，音译）近日受访时坚称，北韩采取的防疫措施完全成功，「至今我国毫无任何人感染新型冠状病毒」。

他表示：「我们采取预防和科学措施，包括对所有入境者进行检疫和隔离、彻底消毒所有货物，并关闭边境、封锁海运和空运。」

全球几乎所有国家都传出2019冠状病毒疾病确诊病例，世界卫生组织（WHO）1日并表示，全球确诊人数已接近百万。而除了中国以外，北韩另一邻国韩国也是初期疫情最严重的国家之一。

专家曾表示，北韩格外可能受到疫情严重冲击，因当地医疗体系脆弱。脱北者也曾指控平壤掩盖疫情。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

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