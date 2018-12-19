全球移民契约 联合国大会表决通过

此内容发布于2018年12月20日 上午12:35

（法新社纽约联合国总部19日电） 联合国大会今天以绝大多数赞成票，正式核准「全球移民契约」，但并未获得美国、匈牙利等国家的支持。

「全球移民契约」（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration）是这个月初在摩洛哥，经过165个联合国会员国家开会同意的结果，今天由联合国大会（UN General Assembly）投票表决。

投票结果有152国家赞成，12个国家弃权，而美国、匈牙利、捷克、波兰及以色列5国投反对票。

目前全球移动人口剧增，几已超过2.6亿人，约占全世界人口的3.4%。而全球移民契约号称是第一项国际间处理移民问题的文件，揭橥了23个工作目标，推动开放合法移民，不鼓励非法穿越边界。

根据联合国数字，目前国与国间的移民，有8成以上是合法进行的，但自2000年以来已有6万多人因试图非法穿越边界而丧命。

「全球移民契约」在欧盟几个国家掀起争议，引发比利时联合政府跨台危机，以及斯洛伐克外交部长递出辞呈。

从美国到欧洲等地区，右翼和民粹主义领导人近几年愈趋采取严厉措施拒绝移民进入。

根据一些外交官表示，联合国大会表决移民契约前一刻，美国都还在游说其他国家不要支持。

欧洲2015年出现来自中东与北非的移民浪潮，导致极右翼政治人物崛起。在联大表决时，欧洲就有十多个国家不是投票反对，就是弃权投票。

全球移民契约不具法律约束力，非政府组织和人权团体担心移民契约规定可能无法全面施行。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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