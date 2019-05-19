此内容发布于2019年5月19日 上午10:05

（法新社洛杉矶19日电） HBO热门影集「冰与火之歌：权力游戏」台湾时间明天上午9时将播出大结局。全球粉丝经历8季精彩的骑士、性爱、死亡和龙族故事后，即将享受电视史上最受期待最终集之一。

描述贵族家庭争夺「铁王座」（Iron Throne）血腥故事的「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones），只剩最后一集便全剧终。这部影集的强大收视人口屡屡打破纪录，第8季最后一集将有多少人收看，正引发热烈讨论。

「权力游戏」制作人丹尼尔魏斯（D. B. Weiss）和大卫班纽夫（David Benioff）共同执导大结局第73集。魏斯告诉「娱乐周刊」（Entertainment Weekly）说：「我们想要人们喜爱它。这对我们意义重大。我们花了11年拍这部（影集）。」

「权力游戏」是史上情节最黑暗和最富争议性的热门时段影集之一，由于剧中充满无谓暴力和一再安排性侵剧情达到戏剧效果，多年来成为批评箭靶。

剧中女性遭残暴对待，儿童被杀，性爱场面露骨，人物遭砍死、刺死、剥皮而死、毒杀、斩首、眼睛或内脏被挖出，这些全都以华丽的特写镜头呈现。

然而，这些成人题材并未吓跑粉丝，也未影响业界对其肯定。「权力游戏」累计已夺得47座美国电视艾美奖（Emmy Awards），是史上获最多艾美奖的影集。

在全球170个国家播映的「权力游戏」，也是史上制作成本最高的影集，最终季每集预算平均高达1500万美元（约新台币4亿7000万元）。

「权力游戏」第7季最后一集打破美国付费有线电视频道（premium cable TV）收视纪录，当时共有1650 万人观看电视或网路串流首播，随后又有1500万人观看重播。

「权力游戏」大结局情节如何，全球粉丝屏息期待。为防骇客和盗版集团泄露谜底，魏斯（D. B. Weiss）和班纽夫拍摄了数个版本的大结局。过往知名美剧「黑道家族」（The Sopranos）和「绝命毒师」（Breaking Bad）也用过这招。

「权力游戏」大结局将分别在美东和美西时间今晚9时（台湾时间明天上午9时和中午12时），在HBO频道播出。

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