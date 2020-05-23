此内容发布于2020年5月23日 上午8:50

（法新社巴黎23日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间23日11时（台湾23日晚间7时），全球至少33万8128人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），确诊病例逾521万8260例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有201万6300人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万6007人病故，累计确诊数达160万1434例，至少35万135人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万6393人病故，确诊达25万4195例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万2616死，22万8658例确诊）、西班牙（2万8628死，23万4824例确诊）、法国（2万8289死，18万2219例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2971例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊199万6321例，17万2615死；美国和加拿大累计确诊168万3914例，10万2349死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊68万1000例，3万7671死。

亚洲累计确诊41万8734例，1万3577死；中东地区累计确诊32万5655例，8606死；非洲累计确诊10万4174 例，3180死；大洋洲累计确诊8463例，130死。（译者：陈彦钧/核稿：陈家伦）

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