此内容发布于2020年6月5日 上午7:05

（法新社巴黎5日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间5日11时（台湾5日晚间7时），全球至少39万868人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾664万290例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有286万7400人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万8211人病故，累计确诊数达187万2660例，至少48万5002人康复。

英国死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万9904人病故，确诊达28万1661例。

其他疫情重灾区还包括巴西（3万4021死，61万4941例确诊）、义大利（3万3689死，23万4013例确诊）、法国（2万9065死，18万9441例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3027例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊223万707例，18万1769死；美国和加拿大累计确诊196万6386例，11万5910死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊119万5940例，6万327死。

亚洲累计确诊62万353例，1万7876死；中东地区累计确诊44万7993例，1万100死；非洲累计确诊17万286例，4755死；大洋洲累计确诊8632例，131死。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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