下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年12月4日 下午8:20 最后更新 - 2018年12月4日 -20:20

（法新社巴黎5日电） 最新医学研究报告指出，巴西一名妇女2016年9月接受已故捐赠者的移植子宫，并于去年12月产下一名女婴，成为已故捐赠者子宫移植顺利生产的全球首例。

活体捐赠者的子宫移植手术早于2014年在瑞典进行，且顺利分娩成为全球首例，往后全球又有10起成功案例。

但器官源于已故捐赠者的已知10起子宫移植案例，都没能让婴儿顺利活产。过去这些案例横跨美国、捷克和土耳其等国。

这项研究发表在医学期刊「刺胳针」（The Lancet ），受赠者因为罹患苗勒管发育不全症候群（Mayer Rokitansky Kuster Hauser），天生就没有子宫。子宫捐赠者年纪则是45岁，死因是中风。

移植手术于2016年9月进行，当时32岁的受赠者接受子宫移植手术。移植手术7个月后，研究团队将受赠者过去冷冻保存的受精卵植入子宫内，10天后她成功怀孕。

这名妇女去年12月经由剖腹产下一名女婴，体重2550公克。

研究报告递交给刺胳针时，女婴出生7个月又12天，体重7.2公斤，且生母使用母乳喂养。

民众罹患不孕症的比例大约为10%至15%，所谓子宫不孕症女性，过去仅能透过领养或代理孕母的方式，才得以一圆养儿育女的梦想。（译者：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting